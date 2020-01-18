В «Манчестер Юнайтед» появились эксперты, специализирующиеся на негативном влиянии троллинга в социальных сетях.

Руководство клуба с «Олд Траффорд» обеспокоено потенциальным психологическим напряжением, вызванным враждебностью и критикой в твиттере и инстаграме. Ранее в январе Сульшер посоветовал Джесси Лингарду поменьше пользоваться социальными сетями из-за того, что полузащитника сборной Англии в последние месяцы регулярно атакуют интернет-тролли. Одна из главных причин – недавно полузащитник отметил годовщину последнего гола в АПЛ.

Поль Погба тоже постоянно подвергается нападкам в интернете из-за противоречивого поведения и постоянных слухов о нежелании выступать за «МЮ». Люк Шоу, Фил Джонс и Маркус Рэшфорд тоже становились жертвами интернет-троллей в этом сезоне, как и исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд.

В «Юнайтед» существует целая группа психологов, но «дьяволы» наняли специалистов конкретно по негативу в соцсетях, сообщает ESPN.

Клуб занимает пятое место в таблице АПЛ и на пять очков отстает от четвертого «Челси».

19 января «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде». «Дьяволы» – единственная команда, сумевшая отобрать очки у «красных» за 22 тура.

Клуб с острова возле Мадагаскара дошел до 1/16 Кубка Франции. Команда летает на матчи по 11 часов

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