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«Тоттенхэм» едва не выиграл на 93-й минуте – мячу не хватило 10,04 мм, чтобы пересечь линию

«Тоттенхэм» едва не выиграл на 93-й минуте – мячу не хватило 10,04 мм, чтобы пересечь линию
Eurosport

58 мин. назад

Дикое невезение «шпор».

«Уотфорд» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата Англии – 0:0.

Команда Жозе Моуринью могла вырвать победу на 93-й минуте, однако новичок «Уотфорда» Игнасио Пуссетто выбил мяч с ленточки после тычка Эрика Ламелы. Система фиксации голов определила, что взятия ворот не было – мяч не пересек линию на 10,04 миллиметра.

  • Пуссетто стал игроком «Уотфорда» 14 января. Аргентинец присоединился к «шершням» из «Удинезе» за 8 млн евро.
  • «Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ на протяжении четырех матчей (=2, -2).

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