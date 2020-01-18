Бывший игрок «Блэкберна» и сборной Уэльса Робби Сэвидж назвал Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» лучшим нападающим в истории АПЛ.

«Серхио Агуэро – лучший форвард в истории Премьер-лиги. Ну давайте, опровергайте меня, если думаете, что я неправ. После его исторического хет-трика в ворота «Астон Виллы» он заслужил, чтобы его называли самым смертоносным убийцей в штрафной площади соперника.

На мой взгляд, он превосходит Алана Ширера и Тьерри Анри – двух лучших нападающих, против которых я играл. Фанатам «Манчестер Сити» стоит наслаждаться его игрой, потому что Серхио не вечен», – написал Сэвидж в колонке для Mirror.

18 января Агуэро оформил дубль в ворота «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ (2:2).

«Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» на 13 очков. У команды Юргена Клоппа два матча в запасе.

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