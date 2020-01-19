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Капитан «Борнмута» возомнил себя Тер Штегеном, в геройском прыжке отбил мяч и получил красную
«МЮ», возьмите этого парня вместо Де Хеа!
«Норвич» обыграл «Борнмут» в матче 23-го тура чемпионата Англии – 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте забил нападающий «канареек» Теему Пукки, реализовавший пенальти. К одиннадцатиметровому привело удаление капитана «вишенок» Стива Кука – он совершил яркий сэйв рукой, подстраховывая голкипера Аарона Рэмсдейла.
- «Норвич» замыкает турнирную таблицу АПЛ с 17 очками. «Борнмут» идет на 19-м месте, у команды Эдди Хау 20 баллов.
- В следующем туре «канарейки» сыграют с «Тоттенхэмом», «вишенки» – с «Брайтоном».
«Тоттенхэм» едва не выиграл на 93-й минуте – мячу не хватило 10,04 мм, чтобы пересечь линию
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