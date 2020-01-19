Боссы «ПСЖ» намерены переманить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

В четвертом сезоне при испанском коуче у «Сити» случился значительный спад – в чемпионате команда серьезно уступает «Ливерпулю». В то же время у Пепа остаются всего полтора года по текущему соглашению, и парижский клуб планирует соблазнить экс-менеджера «Барселоны» и «Баварии» роскошным контрактом.

По информации Express, в руководстве клуба считают, что Гвардиола способен вывести клуб на новый уровень и распространить локальный успех команды на Европу.

Сам Пеп недавно отметил, что отработает контракт до конца.

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