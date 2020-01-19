Основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага – 127-й из 132-х киперов лучших лиг Европы по проценту отраженных ударов.

«Синие» пропустили 30 голов в 23 матчах АПЛ текущего сезона. Самый дорогой кипер в истории игры (84,5 млн евро заплатил за него «Челси» «Атлетику») не слишком помогает команде.

В матче против «Ньюкасла» 18 января Кепа пропустил после второго удара в створ. Твиттер ​UtdArena выложил впечатляющие цифры – по проценту отраженных ударов в створ испанец занимает шестое место с конца среди вратарей топ-7 чемпионатов Европы. Кепа отразил чуть больше половины таких страйков – 55,4 %.

«Челси» занимает четвертое место в АПЛ, у команды 39 очков.

В матче с «Ньюкаслом» «синие» пропустили на 94-й минуте и проиграли.

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