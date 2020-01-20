Самая громкая пикировка прошлой недели – пресс-конференции Уле-Гуннара Сульшера и Юргена Клоппа. Норвежец смирился с тем, что «Ливерпуль» возьмет первый титул за 30 лет, но выразил уверенность: «МЮ» не придется ждать так долго, чтобы снова выиграть АПЛ. Клопп ответил тактическим уколом – Юрген не понимает, как с такими исполнителями соседи могут играть столь трусливо.

«Странно, когда ты противостоишь такой классной команде, как «Юнайтед», а она играет так, как играет. Не знаю, говорил ли я, что «Юнайтед» только обороняется, но, наверное, говорил. Это правда. Если люди видят в этом критику, то пускай будет так», – конкретизировал немец.

Если учитывать отрезок всего сезона, претензия Юргена звучит разумно – «МЮ» гораздо проще играть на контратаках с топ-клубами, чем вскрывать автобусы андердогов. Но по факту Клопп лишь повторил слова, сказанные после первой игры – единственной, в которой «Ливерпуль» не смог выиграть.

Тогда рефлексия выглядела слегка нелепо. «Юнайтед» действительно прижался в последние полчаса, но до перерыва активно прессинговал и перекрыл главных плеймейкеров «Ливерпуля» – Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона. Только вмешательства Клоппа в виде атакующих замен и перехода на более смелую схему помогли «красным» прижать «МЮ» и спасти ничью.

На «Энфилде» Сульшер скопировал подход – с поправкой на смену исполнителей. Норвежец снова выставил схему 3-4-1-2 – с ней «МЮ» отыграл только два матча в сезоне. Показательно, что оба – против «Ливерпуля».

Главное преимущество расстановки – она позволяет прессинговать команду Клоппа персонально по всему полю. Нападающие Дэниел Джеймс и Антони Марсьяль вышли под Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка. Десятка Андреас Перейра играл по Джордану Хендерсону. Опорники Неманья Матич и Фред – против Алекса Окслейд-Чемберлена и Джорджиньо Вейналдума. Латерали Аарон Уан-Биссака и Брэндон Уильямс выдвигались на Робертсона и Трента. Наконец, тройка защитников оборонялась против атакующей тройки «Ливерпуля».

Важнейшее задание было у молодых Уан-Биссаки и Уильямса. В первом матче идея Сульшера сработала – только тогда позицию Брэндона занимал Эшли Янг. В гостях латерали тоже более-менее справились – на двоих крайние защитники «Ливерпуля» сделали только один пас под удар с игры. По сезону у них – в районе трех.

Разница по сравнению с первым матчем – в своевременности решений Клоппа. Тогда Юрген ответил на тактику Сульшера лишь в перерыве. В домашнем матче – после первых 5-10 минут. «Ливерпуль» предложил гостям сразу три варианта выхода из-под прессинга. Каждый был эффективен – для «МЮ» отличался лишь масштаб проблем.

Первый способ – задействовать в розыгрыше мяча Алиссона. Это вынуждало кого-то из нападающих «МЮ» (Марсьяля или Джеймса) оставить соперника и пойти на голкипера. После перепасовки с Алиссоном свободным оставался один из центральных защитников «Ливерпуля» – либо Гомес, либо Ван Дейк.

Иногда нападающие «МЮ» банально задерживались с прессингом – соперники получали лишние секунды на решения и без помощи Алиссона. Ван Дейк трансформировал их в убойные диагонали – либо на Садио Мане, либо на Мохамеда Салаха. Благодаря прессингу «Юнайтед» они оставались 1-в-1 с соперниками – Виктором Линделёфом и Люком Шоу. Благодаря мастерству и отсутствию подстраховки создавали моменты – из шикарных позиций били Фирмино и Мане.

Защитники «МЮ» без подстраховки. Ван Дейк оголяет это диагональю на СалахаEurosport

Снова три ситуации 1-в-1. Снова эпизод завершается убойным ударом нападающего «Ливерпуля»Eurosport

В первом матче таких эпизодов было значительно меньше. Во-первых, прессинг «МЮ» был более слаженным – столько времени на принятие решений команда Сульшера не давала. Во-вторых, на «Олд Траффорд» отсутствовал Салах – он сочетает идеальные для такой игры качества (скорость и умение укрыть мяч корпусом).

Второй сценарий исходил из позиции Хендерсона. Когда Джордан играл опорника, от него не отходил Перейра. Когда капитан «Ливерпуля» опускался к флангу, персональная опека «МЮ» сбивалась. Это не вылилось в моменты напрямую, но позволяло хозяевам преодолеть давление и передвинуть игру на чужую половину.

Хендерсон отошел налево и остался без опеки. Перейра и Джеймс зачем-то вдвоем прессингуют Ван ДейкаEurosport

Аналогичный эпизод. Хендерсон снова сбил привычную схему прессинга «МЮ». Джеймс и Перейра снова вдвоем против одного Ван ДейкаEurosport

Наконец, третья опция – движение Фирмино. Бобби регулярно оставлял позицию нападающего, опускался в глубину поля и становился дополнительным полузащитником. Это ставило дилемму перед Магуайром – выдвинуться за Фирмино вперед, но оставить зону, или остаться сзади, но дать сопернику свободу. Харри не определился – чаще всего поздно реагировал и с опозданием выходил на перехват. Фирмино без опеки получал мяч, сбрасывал с себя соперника и разворачивал атаку.

Характерна статистика обоих. Бобби выбил шесть обводок в шести попытках. Магуайра обыграли в четырех случаях из пяти. Одностороннее противостояние постоянно приводило к остроте. Один из эпизодов завершился убойным моментом Салаха и лишь развил доминирование «Ливерпуля» в начале второго тайма. В его первые 15 минут соотношение ударов было 7:0 в пользу «красных».

Фирмино открывается в опорной зоне «МЮ» – Магуайр выйдет на него с опозданием и позволит себя обыгратьEurosport

Снова Фирмино в опорной зоне «МЮ» – Магуайр снова задерживается и снова даст себя обвестиEurosport

Великолепный перфоманс Фирмино против «МЮ» – в какой-то степени закономерность. Роберто в принципе обожает играть против команд, которые прессингуют персонально. На первый план в таких матчах выходит его умное движение и умение быстро избавиться от мяча. «Юнайтед» действует таким образом очень часто. Особенно часто – против «Ливерпуля».

В сезоне-2015/16 на месте Сульшера был Луи ван Гал, на месте Магуайра – Дэйли Блинд. В первые 20 минут домашнего матча Фирмино разрывал голландца – тот тоже действовал по нему персонально. Игра завершилась поражением «Ливерпуля» (0:1), но аналитик FourFourTwo Майкл Кокс подчеркнул, что отрезок с Фирмино в ключевой роли был многообещающим для «Ливерпуля» Клоппа. Спустя три года похожая роль сделала Бобби главной звездой матча.

Бонусом стала бешеная вовлеченность Фирмино в позиционные атаки хозяев. Особенно ярко Бобби проявил себя в связке с Мане. Они сделали друг другу 13 передач, две стали пасом под удар. «Когда Садио пасует на Бобби, а Бобби отдает ему назад под удар, вы должны понимать – это наиграно на тренировках. Да и выглядит тоже отлично. Немного жаль, что комбинации не завершились голом, но я хоть прокачал нервы», – отметил после матча Клопп.

Юрген прав – «Ливерпуль» должен был уходить в отрыв гораздо раньше позднего гола Салаха. Благодаря шедевральной игре Фреда и редким, но всегда конкретным атакам, «МЮ» мог сравнивать счет. Более острые моменты «Ливерпуль» допустил только в трех матчах сезона – против «Саутгемптона» (2,14 xG), «Эвертона» (1,76 xG) и «Ман Сити» (1,48 xG). «Юнайтед» насоздавал на уровне соседей по городу (1,42 xG).

Огромная доля в них принадлежит двум единственным ударам «МЮ» из чужой штрафной с игры. В обоих случаях гости перегружали крайних защитников «Ливерпуля» и проверяли нацеленных на контратаки нападающих «красных». Мане и Салах должны были решать – оставаться впереди на случай быстрого отрыва или помогать сзади. Выбирали промежуточный вариант – опускались назад, но не доигрывали соперников.

Робертсон уже играет по Джеймсу. Уан-Биссака остается один – Мане за ним не следит. Приводит к моменту ПерейрыEurosport

Салах бросает Уильямса. Трент остается против двух соперников. Хендерсон вынужденно идет на подмогу, но бросает Перейру – тот выведет Марсьяля один на одинEurosport

Хорошие моменты и финальное давление подарили «Юнайтед» шанс на ничью, а Сульшеру – шанс использовать это в качестве оправдания после игры. «МЮ» действительно сыграл достойно, но «Ливерпуль» мог решать все вопросы задолго до того, как Клопп начал проводить оборонительные замены и откатываться в оборону.

По умению открыть счет читерским голом «красным» нет равных в АПЛ – после стандартов это происходило уже пять раз в этом сезоне. шесть – если учитывать аут в матче с «Тоттенхэмом». Это объективно помогает «Ливерпулю» с управлением игрой, но тактические задумки Клоппа и его штаба не дают сосредоточиться на везении. «Красные» снова победили заслуженно.

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