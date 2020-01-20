Вратарь «Ливерпуля» Алиссон сделал голевую передачу в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайцы повели на 14-й минуте благодаря голу Вирджила ван Дейка, но больше засчитанных мячей не было вплоть до добавленного времени. 27-летний Алиссон сильно выбил мяч вперед, где его подхватил Мохамед Салах. Форвард переиграл соперника и пробил под опорную ногу Давида де Хеа.

Алиссон рванул к Салаху через все поле, чтобы отпраздновать ассист, гол и победу.

Алиссон стал первым за 10 лет голкипером «Ливерпуля», который сделал голевую передачу.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 16-очковым перевесом над «Манчестер Сити», имея игру в запасе.

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