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Вратарь женского «Ливерпуля» получила страшную травму: поперек лба – шов, под глазами – гематомы

Вратарь женского «Ливерпуля» получила страшную травму: поперек лба – шов, под глазами – гематомы
Eurosport

36 мин. назад

Девушке не повезло во время тренировки.

Вратарь женского «Ливерпуля» и сборной Англии Фрэн Китчинг получила жуткую травму лица: у нее рассечен лоб, под глазами образовались гематомы.

«Это произошло на тренировке. Худшая травма, которую я когда-либо получала – был большой отек и много боли, я выглядела как кукла с листами капусты под глазами. Сейчас чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле с девчонками. Поддерживаю их из дома каждую минуту! До встречи на поле», – написала 21-летняя футболистка.

  • Женский «Ливерпуль» выступает не так хорошо, как мужской – команда идет на предпоследнем месте чемпионата Англии.
  • Лидируют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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