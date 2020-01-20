Вратарь женского «Ливерпуля» и сборной Англии Фрэн Китчинг получила жуткую травму лица: у нее рассечен лоб, под глазами образовались гематомы.

«Это произошло на тренировке. Худшая травма, которую я когда-либо получала – был большой отек и много боли, я выглядела как кукла с листами капусты под глазами. Сейчас чувствую себя намного лучше и готова вернуться на поле с девчонками. Поддерживаю их из дома каждую минуту! До встречи на поле», – написала 21-летняя футболистка.

Женский «Ливерпуль» выступает не так хорошо, как мужской – команда идет на предпоследнем месте чемпионата Англии.

Лидируют «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Двойной перелом ноги или челюстно-лицевая травма? Угадай, чем закончился эпизод

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере