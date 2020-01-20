Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб рассмотрит возможность покупки форварда в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

«В этом сезоне у ключевых игроков слишком много травм. Теперь Маркус, Антони [Марсьяля] не было несколько месяцев, Поль [Погба] вылетел больше чем на полсезона, Скотт [Мактомини] давно недоступен для игры, так что это очень нерадостная ситуация, в которой мы оказались. Поскольку сейчас идет период дозаявок, мы рассмотрели бы некоторые краткосрочные сделки, с которыми придем к лету.

Мы не так отчаянно нуждаемся в нападающем. Посмотрим на цифры, потому что у нас полно травмированных. И если кто-то подходящий будет доступен, купим его; если можно взять в аренду, это так же возможный вариант. Но у меня тоже есть игроки, которым не терпится выйти на поле», – сказал в эфире Sky Sports после матча с «Ливерпулем» Сульшер.

Маркус Рэшфорд получил травму в игре Кубка Англии против «Вулверхэмптона». Сульшер также подтвердил, что из-за стрессового перелома спины форвард пропустит от шести недель до трех месяцев.

У «Манчестер Юнайтед» в нападении остались Антони Марсьяль, 18-летний Мэйсон Гринвуд и 20-летний Тахит Чонг.

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