Английский «Эвертон» необычно подошел к представлению состава на матч с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге.

Вместо рутинной графики клуб использовал рисунки детей одной из школ в Ливерпуле. Получилось довольно необычно, но крайне мило – зацените сами.

Как сообщает официальный сайт клуба, таким образом «Эвертон» хочет привлечь внимание к важности ментального здоровья среди детей.

«Ириски» выиграли три из шести матчей после прихода Карло Анчелотти.

Изображения появились не только в анонсе состава – их также включили в программки к матчу и транслировали на табло стадиона.

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