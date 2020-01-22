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«Эвертон» представил состав команды на матч с помощью детских рисунков

«Эвертон» представил состав команды на матч с помощью детских рисунков
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Красивая и важная акция от «ирисок», хотя некоторых футболистов очень сложно узнать.

Английский «Эвертон» необычно подошел к представлению состава на матч с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге.

Вместо рутинной графики клуб использовал рисунки детей одной из школ в Ливерпуле. Получилось довольно необычно, но крайне мило – зацените сами.

Как сообщает официальный сайт клуба, таким образом «Эвертон» хочет привлечь внимание к важности ментального здоровья среди детей.

  • «Ириски» выиграли три из шести матчей после прихода Карло Анчелотти.
  • Изображения появились не только в анонсе состава – их также включили в программки к матчу и транслировали на табло стадиона.

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