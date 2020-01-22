Артета и Лэмпард не выяснили за 2 матча, кто лучший молодой тренер АПЛ. Давайте подождем третьего?

Артета и Лэмпард так и не решили этой зимой, кто из них самый перспективный молодой тренер АПЛ, проведя 2 матча друг с другом. И это здорово!

Микель Артета («Арсенал») и Фрэнк Лэмпард («Челси»)Getty Images

У Артеты до 29 декабря был только один матч в качестве главного – против «Борнмута» (1:1). А тут сразу «Челси», где его коллега отработал уже полгода и целое трансферное окно (шутка: у «синих» был бан на трансферы). После того поражения (1:2) в «Арсенале» больше переживали, что не могут выиграть 15 матчей подряд, чем о поражении Артеты во второй игре у руля. Глупо было сразу накидываться на нового менеджера только по той причине, что команда проиграла в дерби, и никто и не стал этого делать.

Даже язвительно-ироничный Гари Линекер прошелся по команде в целом, а тренера и вовсе похвалил. Даже, если это сарказм, в его словах есть доля правды: «Арсенал» неплохо провел матч первые полчаса, но потерялся в концовке.

(«Арсенал» проиграл, но я вижу и хорошие знаки при Артете. Я по-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит – перевод.)

В той самой игре Артета предложил крайне агрессивный, но умный прессинг, его команда классно контролировала мяч и темп в первом тайме. Статистика ударов не была такой удручающей после 45 минут, как в игре сегодняшней. Все, что больше 0 – неплохо. Да они даже первые забили – на 13-й минуте зарешал Обамеянг! Сам Лэмпард признал, что новичок хорошо изучил его команду и подготовился на высоком уровне. Англичанину даже пришлось проводить замену на 34-й минуте, убрав с поля Эмерсона, чтобы вышел Джоржиньо. Бразильский итальянец просто переиграл Озила по всем компонентам, разбив прессинг, и стал одним из ключевых игроков, повлиявших на игру.

Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий «Арсенала»Getty Images

Тогда провал в концовке матча расстроил поклонников, но были и светлые пятна. Помимо вышесказанного, это качественный перформанс Давида Луиса в конце концов. Сегодня же «Арсенал» провел худшую по качеству игру (но выиграл), однако же этот матч совсем не выявил, кто из двух молодых тренеров сильнее.

21 января уже «синие» принимали соперников, которых примерно 3 недели тренировал Артета. Рандома в этой игре было больше, чем в первой.

Влияние удаления

Внезапное удаление Давида Луиса – это примерно 25 минут, когда можно было оценить реальный план «А» на игру от ученика Пепа Гвардиолы. Все, что было после стало экстренным планом «Б». Артета не стал убирать кого-либо с поля до 55-й минуты, когда Озила сменил Торрейра, более мобильный и нацеленный на отбор игрок. Джака же опустился играть центрбэка. «Арсенал» не смотрелся совсем уж паршиво или беспомощно в эти минуты, если вновь не апеллировать к статистике ударов, но нам, конечно же, хотелось глянуть, что придумали тренеры в этот раз после тактически любопытной первой игры. Жаль.

Форма игроков

Давид Луис, защитник «Арсенала»Getty Images

Давид Луис был одним из лучших в составе «Арсенала» 3 недели назад на «Эмирейтс». Не хочется тянуть факты за уши, но действительно: почему он провел два настолько разных матча? Может, Клопп и Пеп действительно правы: игр стало слишком много. Не считая фола последней надежды, Луис потерял при угловом Рюдигера, позволив тому опасно скинуть мяч на Абрахама, а потом обрезал команду в центре поля. Обе ошибки – кошмар. Но больше достанется Мустафи. Вот, кто действительно был плох. Именно после его неудачного паса стал возможен эпизод, по итогам которого был назначен пенальти. Еще в некоторых моментах его ужасную игру нивелировали партнеры, а судья даже проигнорировал попадание мяча в руку в штрафной. «Его игра сегодня – лучшее прошение о трансфере», – шутка из сети может оказаться правдой.

И еще кратко: в прошлой игре результативно ошибся Лено. Сегодня под огнем уже Кепа, и вот почему:

(Кепа пропустил 6 голов из-за пределов штрафной в этом сезоне, больше, чем любой другой вратарь! – перевод.)

Невероятная реализация

Два удара – два гола. Это потрясающая реализация даже для команд высокого уровня. Говорить, что «Арсеналу» просто повезло, значит, в теории навлечь гнев его болельщиков, но это же действительно ненормально! Подобная статистика абсолютно выбивается из большинства. Команда, что так спасается, нередко признается сама себе и кому угодно, что сегодня удача была хоть в чем-то на их стороне.

Давайте подождем?

Совсем не хочется делать какие-то выводы о состоятельности двух тренеров в январе 2020 – это просто нечестно. Примерно, как выпустить завтра Ковбоя драться против Конора снова. Куда интересно дать время двум классным игрокам, а ныне перспективным тактикам, и проверить их после полноценных для обоих трансферного окна (зимнее ТО всегда скромнее) и предсезонной подготовки. Подождите: Артета освоится в клубе, Лэмпард пойдет на второй сезон после неплохого пока что дебютного.

Этот матч, возможно, станет одним из ключевых, по которым будут приниматься кадровые решения в «Арсенале». Мартинелли, прибавляющий от появления к появлению, может найти для себя место в основе, Мустафи – в списке на продажу. Там же или на скамейке вполне могут оказаться Давид Луис (он не производит впечатления «неприкасаемого») и Сако (если у Артеты не получится научить его грамотной позиционной игре). Где до конца месяца окажутся Джака и Обамеянг? Станет ли Пепе играть каждый матч, как игрок, купленный за два годовых трансферных бюджета команды?

Микель Артета и Маттео Гендузи, «Арсенал»Getty Images

Обе команды совсем точно выйдут на рынок летом. Вопрос лишь в том, дадут ли Фрэнки свободу приглашать нужных ему игроков, а Артете – денег. Если это и многое другое сложится, потенциально мы получим еще одну тренерскую дуэль вроде Клопп-Гвардиола. Своеобразный бой в андеркарте пока что, но в то же время отличный, разогревающий поединок. Лэмпард и Артета еще удивят нас – это точно, просто хочется, чтобы они оба были готовы к этой битве.

И вот тогда мы посмотрим по-настоящему интригующее лондонское дерби. Или даже 2. Главное, чтобы судья в начале матча никого не удалил.

«Челси» – «Арсенал» – 2:2