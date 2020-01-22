Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли

11 января 2020 года «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» на «Олд Траффорд» (4:0), но события на трибунах оказались важнее голов Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Мэйсона Гринвуда. Болельщики «красных дьяволов» на фанатской «Стретфорд Энд» посвятили большинство чантов не команде, а провалам директора Эда Вудворда. Они назвали функционера ******** [онанистом] и пожелали ему смерти. Самая популярная кричалка дня призывала к убийству Вудворда и владельцев клуба американских миллиардеров Глейзеров: «Постройте костер, положите Глейзеров на вершину, а Вудворда в середину, и мы сожжем всю ****** [чертову] компанию».

Это не первый случай, когда фанаты обвиняют в неудачах управляющего. Перед матчем против «Ливерпуля» в октябре 2019-го болельщики запустили над «Олд Траффорд» самолет с баннером «Эд все еще проваливается – на выход!». Недовольство накопилось с 2013-го, когда Вудворд заменил правую руку Фергюсона Дэвида Гилла. С тех пор финансист регулярно разрывается между тренерами, упускает одну цель за другой и маскирует скупость владельцев словами об огромных возможностях. Фанаты не выдержали, после того как «МЮ» не заменил Андера Эрреру и Маруана Феллайни, провалился с Алексисом Санчесом и два лета торговался за Гарри Магуайра, так и не сбив цену.

Вудворд – главный объект ненависти саппорта со времен Дэвида Мойеса, хотя Эд следует указаниям Глейзеров, а не рулит клубом в одиночку. Американцы выкупили клуб в 2005-м и постепенно ввели режим жесткой экономии. Несмотря на успехи Фергюсона, фанаты уже тогда чувствовали, что «МЮ» действует на рынке слишком слабо для крупнейшего бренда современного футбола. К. тому же при покупке Глейзеры пошатнули положение «Юнайтед»: они получили клуб за 938 млн евро, но при этом повесили на него гигантский долг – к лету 2009-го он составил 840 млн. Неудивительно, что болельщики запустили первую масштабную акцию протеста против провалов руководства задолго до выхода Вудворда на передний план.

Игровые проблемы «МЮ» совпали с увеличением задолженности. Криштиану Роналду ушел в «Реал», владельцы получили от Фло Переса рекордные 94 млн евро. Карлос Тевес сбежал в «Ман Сити» со скандалом: в «МЮ» его усадили на лавку ради Димитара Бербатова и предложили невыгодные условия выкупа аренды. Вместо двух звезд атаки «Юнайтед» подписал свободного агента Майкла Оуэна и Антонио Валенсию из «Уигана». Даже хейтеры футбола чувствовали, что замученная травмами легенда «Ливерпуля» и прямолинейный эквадорец – неравноценная замена КР7 и Апачу.

Зимой ситуация усугубилась: «Юнайтед» боролся с «Челси» за чемпионство, но слишком зависел от Уэйна Руни, а травмированных заменял ноунеймами из резерва. В январе команда Фергюсона вылетела из Кубка Англии от заклятого соперника «Лидса», который выступал в третьем дивизионе. Тогда же переговорщики провалили сделку по трансферу плеймейкера «Партизана» Адама Льяича. Через несколько недель группа богатых болельщиков запустила желто-зеленую кампанию против руководства. Они назвали себя «Красными рыцарями» и выбрали символом сопротивления цвета команды «Ньютон Хит», которая превратилась в «Ман Юнайтед» в 1902-м.

Протесты фанатов «МЮ» против владельцевGetty Images

Организация состояла не просто из обеспеченных фанатов, а из профессиональных финансистов и юристов. Ее возглавили председатель инвестиционной группы Seymour Pierce Кит Харрис и главный экономист одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Джим О’Нил. В совет директоров «Красных рыцарей» также вошли руководитель хеджевого фонда Маршалл Уэйс, представитель рекламного агентства Saatchi and SaatchiРичард Хитнер корпоративный юрист транснациональной компании Freshfields Марк Роулинсон. В отличие от протестов последних лет желто-зеленая кампания имела четкий проработанный план и конечную цель – покупку клуба.

Идея «Красных рыцарей» заключалась в том, чтобы собрать больше миллиарда евро и не оставить Глейзерам других вариантов, кроме продажи. Лидеры организации предположили, что американцы будут не против сделки, которая избавит их от долгов и увеличит состояние. Для этого Харрис и О’Нил решили найти 40 человек, которые инвестируют в покупку «МЮ» по 20 млн, а сами «Рыцари» согласились добавить 200 млн сверху. К тому же они планировали свести долг клуба к минимуму сразу после покупки. «У нас серьезные намерения, – заверил Харрис журналистов. – Мы поддерживаем команду всем сердцем и имеем возможность подтвердить это деньгами. Нам кажется, что время пришло».

Протесты фанатов «МЮ» против владельцевGetty Images

Кампания отличалась от локальных вспышек недовольства, с которыми Глейзеры сталкивались до этого. Против них выступили влиятельные люди: инсайдеры в Англии быстро выяснили, что до этого Харрис участвовал в сделках по выкупу «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». «Красные рыцари» знали, что делали, и быстро получили поддержку обычных фанатов. Лидеры кампании провели переговоры с Трастом болельщиков «Манчестер Юнайтед», который гарантировал им полное содействие. Вторая половина сезона показала, что на «Олд Траффорд» мечтают об успехе «Красных рыцарей»: 70 тысяч зрителей сменили традиционные цвета на олдскульный желто-зеленый в знак солидарности.

Харрис и О’Нил чувствовали, что их проект привлек внимание не только в Манчестере, но и по всей Англии: в других клубах тоже устали от владельцев-тиранов. Майк Эшли довел «Ньюкасл» до Чемпионшипа, а «Ливерпуль» чуть не разорился из-за махинаций Тома Хикса и Джорджа Жиллета. «Красные рыцари» четко обозначили: они хотели купить клуб, чтобы «Юнайтед» учитывал интересы болельщиков и не забывал о футболе из-за маркетинга. Самым эмоциональным событием кампании стал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» на «Олд Траффорд» 10 марта 2010-го. «МЮ» разгромил «россонери» 4:0, а после игры фанаты закидали поле желто-зеленым шарфами. Один из них надел выступавший за «Милан» Дэвид Бекхэм – зрители были уверены, что так их любимый вингер поддержал протест.

Дэвид Бекхэм в шарфе «Ньютон Хит»Getty Images

За неделю до матча против «Милана» руководство «Красных рыцарей» провело встречу с представителями Траста болельщиков. «Группа обеспеченных фанатов «МЮ» провела собрание вчера в Лондоне, – говорилось в заявлении организации. – Мы поддерживаем нынешний тренерский штаб, но планируем сделать предложение семье Глейзеров по покупке клуба. Чтобы это стало возможным, нам потребуется поддержка фанатов «МЮ» по всему миру». Кампания достигла огромных масштабов, хотя Харрис и О’Нил понимали, насколько сложно удовлетворить жадность американцев. Они отложили официальные переговоры до лета, но столкнулись с неожиданными трудностями. «Красные рыцари» ожидали, что организации болельщиков бойкотируют клуб (откажутся от продления сезонных абонементов, официальной атрибутики и походов на матчи), но этого не произошло.

В конце весны «МЮ» выступил с официальным заявлением: клуб не продавался, а Глейзеры не собирались выслушивать даже самые роскошные предложения. Протестующие недооценили американцев: те понимали, что в перспективе бренд «Юнайтед» принесет им намного больше миллиарда евро, который собирали в рамках желто-зеленой кампании. По информации медиа, бизнесмены специально установили неподъемный ценник, чтобы отпугнуть покупателей и успокоить фанатов. «Юнайтед» вылетел из ЛЧ в четвертьфинале и занял второе место в чемпионате, но большинство болельщиков не отказались от походов на стадион ради высокой цели.

Постепенно «Красные рыцари» ушли в тень и заморозили проект по покупке «МЮ», поскольку «хотели осуществить сделку по разумной цене, чтобы не навредить клубу». Харрис и О’Нил не предали «МЮ»: они не хотели платить слишком много, чтобы не создавать новые долги – иначе они ничем не отличались от Глейзеров. «Это был очень сложный проект, – признался О’Нил в 2015-м. – Трудно собрать достаточно денег, а когда над чем-то вместе работают богатые люди, они привносят эго и только запутывают ситуацию. Мы не собрали нужное количество сторонников принципов филантропии, которым я хотел следовать. Если бы мы сосредоточились только на коммерческой составляющей, купить клуб было реально».

История «Красных рыцарей» показала, что даже самые отчаянные идеалисты в XXI веке неспособны конкурировать с гигантскими корпорациями и иностранными миллиардерами. «Я удивлен, насколько низко опустились стандарты в руководстве английского футбола – с горечью добавил О’Нил. – Когда пришли Глейзеры, никто не расследовал, насколько благонадежны покупатели. Знал ли кто-нибудь, насколько большой долг окажется на балансе клуба? Мне кажется, что нет».

Фанаты «МЮ» возненавидели Глейзеров еще сильнее за хаос, в который клуб погрузился после Фергюсона, но их недовольство уже не перерастало во что-то большее. Американцам и Вудворду плевать на оскорбительные чанты и самолеты с баннерами, пока «Олд Траффорд» заполняется, а клуб заключает соглашения со спонсорами. К 2020-му бренд «Юнайтед» приобрел такой масштаб, что даже неудачные выступления слабо влияют на финансовую стабильность. Вместе с Красными рыцарями в прошлое ушел и старый «Манчестер Юнайтед»: команду заменил бизнес-проект.

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