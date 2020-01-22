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The Sun: игроки «Тоттенхэма» считают тренировки Моуринью скучными и старомодными

The Sun: игроки «Тоттенхэма» считают тренировки Моуринью скучными и старомодными
Eurosport

55 мин. назад

При Почеттино было лучше.

Футболисты «Тоттенхэма» недовольны тренировками главного тренера Жозе Моуринью.

По информации The Sun, игроки считают занятия 56-летнего португальца скучными и старомодными, в отличие от занятий бывшего тренера «шпор» Маурисио Почеттино. Коуч делает большой упор на длинные забросы вперед, а футболисты называют подобную тактику подходящей для команд из низших лиг.

  • После 23 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» идет на восьмом месте.
  • Моуринью сменил Почеттино в ноябре 2019 года.

Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли

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