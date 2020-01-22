Футболисты «Тоттенхэма» недовольны тренировками главного тренера Жозе Моуринью.

По информации The Sun, игроки считают занятия 56-летнего португальца скучными и старомодными, в отличие от занятий бывшего тренера «шпор» Маурисио Почеттино. Коуч делает большой упор на длинные забросы вперед, а футболисты называют подобную тактику подходящей для команд из низших лиг.

После 23 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» идет на восьмом месте.

Моуринью сменил Почеттино в ноябре 2019 года.

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