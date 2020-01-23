Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о проблеме с реализацией одиннадцатиметровых в его команде.

В матче 24-го тура АПЛ «Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а страйкер «горожан» Габриэл Жезус встречи не реализовал пенальти. Также проблемы с реализацией одиннадцатиметровых возникали у Серхио Агуэро (в игре первого тура против «Вест Хэма» он только со второй попытки пробил Лукаша Фабианьского), Рахима Стерлинга (англичанин в матче 19-го тура дважды не переиграл кипа «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу) и все того же Жезуса (игра ЛЧ против «Аталанты»).

«Это определенно меня беспокоит. Я должен обдумать ситуацию. Я всегда уверен в игроках, но мне стоит подумать о том, как они выбирают бьющего. На столь высоком уровне забивать пенальти очень важно, это делает разницу.

Эдерсон – лучший из наших пенальтистов. Поверьте мне. Он хладнокровен, он спокоен, так что он мог бы сделать это [пробить пенальти]», – цитирует Гвардиолу Goal.

Эдерсон («Манчестер Сити»)Getty Images

По ходу сезона-2017/18 Эдерсон уже просил Пепа о пробитии пенальти, но тогда каталонский коуч не пошел ему навстречу. Вот что говорил Гвардиола полтора года назад: «Он вратарь, а у нас есть другие игроки, которые могут нанести удар. Нужно уважать соперника, уважать соревнование. Другое дело, если это будет товарищеский матч или серия пенальти. Тогда, возможно, Эдерсон пробьет. Но не в игре Премьер-лиги».

В прошлом сезоне «Сити» мог обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде», однако Рияд Марез не реализовал пенальти. «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» до сих пор.

Также в прошлом сезоне команде Гвардиолы не хватило одного гола, чтобы пройти «Тоттенхэм» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче против «шпор» (0:1) Агуэро не реализовал пенальти.

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