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Тест: убивал людей, мог купить «Эвертон». Где сейчас последний чемпионский «Ливерпуль»?

Тест: убивал людей, мог купить «Эвертон». Где сейчас последний чемпионский «Ливерпуль»?
Дмитрий Панферов

58 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

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Команда, чье достижение мечтает повторить Юрген Клопп.

«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа уверенно летит к чемпионству. В реальности этого события не сомневается уже почти никто, хотя зная умение «красных» проваливаться в решающих матчах, поверить в итоговый успех все равно трудно. Получается, вот-вот завершится безчемпионская эпоха мерсисайдцев, которая длится с сезона-1990.

После этого чемпионами были «Лидс», «Лестер», и даже «Блэкберн». А теперь пришло время вспомнить последний чемпионский «Ливерпуль», потому что скоро на их месте будут Салах, Мане, Ван Дейк и другие перчики Клоппа.

Это ссылка на футбольный телеграм-канал Дмитрия Панферова – кликай же

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