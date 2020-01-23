«Челси» ищет нового основного вратаря после разочарования в игре футболиста сборной Испании Кепы Аррисабалаги.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард недоволен выступлением 25-летнего голкипера в дерби с «Арсеналом». «Знаю, что все сейчас сосредоточены на Кепе, это спорт высших достижений. С его игрой ногами он далеко выбивал мяч и был близок к потерям. Иногда это может изменить ход матча. Определенно, это то, о чем он знает и над чем должен работать. И мы также должны работать», – сказал коуч после матча.

Источники The Times сообщают, что «Челси» присматривается к Нику Поупу из «Бёрнли» и Дину Хендерсону из «Шеффилд Юнайтед». Но Хендерсон принадлежит «МЮ», и маловероятно, что боссы манкунианского клуба отпустят третьего вратаря к конкурентам за топ-4 АПЛ.

Аррисабалага – самый дорогой вратарь мира. В 2018 году он перешел из «Атлетика» (Бильбао) в «Челси» за 80 миллионов евро. Его контракт подписан до 2025 года.

У запасного голкипера «синих» Вилли Кабельеро соглашение истекает в конце этого сезона.

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