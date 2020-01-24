Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал пару забавных случаев, связанных с его внешним сходством с полузащитником команды Кевином де Брёйне.

«Нас называют близнецами? Я привык к этому. Иногда я выхожу из автобуса, а люди кричат: «Кевин, Кевин, можешь оставить автограф?» Я поворачиваюсь, и они такие: «Вот *** [блин]».

Иногда люди подходят ко мне на прогулке и спрашивают: «Можно с тобой сфотографироваться?» Я говорю: «Конечно, с радостью». Иногда говорят: «О, ты же футболист, верно?» Я отвечаю: «Да, да». «Как вас зовут?» «Я Кевин де Брёйне». «Оооо Кевин де Брёйне!» Так что иногда я тоже так шучу. Если честно, когда он сидит напротив, я понимаю – вообще-то мы не очень похожи. Может быть, лишь издалека», – рассказал Зинченко в интервью Football Daily.

Зинченко почти не играл в этом сезоне из-за перенесенной операции на колене.

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