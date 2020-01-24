Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда еще не обеспечила себе чемпионский титул по итогам сезона-2019/20.

«Мы неизбежно станем чемпионами? Насколько я понимаю, мы еще даже не квалифицировались в Лигу чемпионов, если говорить о математических шансах. Я никогда не слышал, чтобы что-то было решено, пока это не решено окончательно», – приводит слова Клоппа This Is Anfield.

«Ливерпуль» выиграл 22 из 23 матчей в нынешнем сезоне АПЛ (одну игру команда Клоппа свела вничью).

«Красные» опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на 16 очков, имея игру в запасе.

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