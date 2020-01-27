«Ливерпуль» катится по самой конкурентной лиге мира с двумя потерянными очками после 23 игр – до «Ман Сити» пропасть в 16 баллов и один запасной матч. Такого доминирования нет даже в чемпионате Франции: за четыре года Клопп создал феноменальную машину, которая хладнокровно сдирает скальпы и перешагивает через трупы. «Сити», «Челси», «Лестер», «Норвич» – Юрген прожарил их всех. Даже «МЮ», который чудом сдержал мерсисайдцев на «Олд Траффорд», получил по шапке по втором круге.

Зима еще не закончилась, а «Ливерпуль» уже расправился с каждым клубом Премьер-лиги. Логично, что на фоне абсолютной гегемонии британские медиа завопили о рекордах. Есть две глобальные цели: завершить сезон без поражений и перебить достижение Гвардиолы по набранным очкам (100 в АПЛ-2017/18). Но Клоппу нельзя фокусироваться на этих ачивках, иначе можно испортить послевкусие легендарного сезона. Со стороны это звучит как ахинея, но сейчас «Ливерпулю» важно забить на тщеславие и выжать максимум из самого сбалансированного состава в истории.

ЛиверпульGetty Images

Что не так с рекордами? Во-первых, мерсисайдцы прекрасны сами по себе. Они уже точно станут чемпионами – титул будет первым за 30 лет и дебютным в эпоху Премьер-лиги. Юрген возьмет золото с феерической легкостью и без драмы (как у «Сити» в 2012-м), но престиж никуда не испарится. Этот «Ливерпуль» даже без космических рекордов будут вспоминать еще долго – спасибо сэйвам Алиссона, ассистам Трента и богическому трио в атаке. Плевать на статистические триумфы, главное – эмоции и впечатления. Как только чемпионство оформится официально, люди на «Энфилде» зарыдают от счастья – ничего ценнее быть просто не может.

Во-вторых, «Ливерпуль» настолько силен, что действительно может замахнуться и на 101 очко, и на нуль в графе с поражениями. Но какой смысл? Пеп в рекордном сезоне безальтернативно слил Клоппу в ЛЧ – те 1:5 за два матча запомнились не хуже, чем грандиозная игра «Сити» в Премьер-лиге. Сказка «Арсенала» тоже завершилась грустно – после 2004 года Венгер ни разу за 14 лет не выиграл АПЛ. Важно понять: рекорды по очкам бессмысленны (кто их ценит, кроме гиков?), а дублирование Непобедимых уже не вызовет такого шока и респекта, как 16 лет назад. Как назвать этот «Ливерпуль»? Непобедимые 2.0? Полнейший абсурд.

В-третьих, тот самый 49-й матч, который в теории позволит Клоппу сравнятся с Венгером по беспроигрышной серии, мерсисайдцы проведут против «Ман Сити». Если дойти до апреля без лузов, то зверское давление окажется двойным: принципиальная дуэль с Пепом плюс дополнительная мотивация для «горожан», которые точно постараются обломать Юргена.

Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаGetty Images

Для Клоппа гораздо разумнее слить условному «Вест Хэму», выдохнуть, а потом выйти на «Сити» в тотальном раскрепощении и ушатать второй раз за сезон. Иначе сработает принцип натянутой тетивы. Например, в 2004-м «Арсенал» очень долго выздоравливал после ультраболезненных 0:2 от «МЮ» и знаменитого пицца-гейта – именно так оборвалась серия Непобедимых.

Сегодняшний «Ливерпуль» сильнее древних «канониров» и психологически устойчивее, чем позапрошлогодний «Сити», но с таким составом и такой формой миссия может быть всего одна: спокойно доехать до золота в Премьер-лиге и забрать второй подряд Кубок чемпионов. Долой статистику – пришло время коллекционировать чашки.

Поэтому Клоппу стоит как можно скорее проиграть в АПЛ, снять абсолютно лишнее напряжение и в роскошном настроении побороться за два ключевых трофея. Иначе есть шанс, что первое за 30 лет чемпионство будет омрачено поражением от «Сити» в предрекордной игре. Или трагическим вылетом из ЛЧ, потому что все ресурсы уйдут на оформление ненужной внутренней ачивки.

Впрочем, Клопп – невероятно мудрый мужик, так что не надо удивляться, если «Ливерпуль» уступит уже в ближайших турах. Просто Юрген знает, как распределить силы и эмоции, чтобы после финала ЛЧ сверкать во все виниры.

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