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Игрок с английского дна дважды нарушил правила за одну атаку и сразу получил три карточки

Игрок с английского дна дважды нарушил правила за одну атаку и сразу получил три карточки
Eurosport

51 мин. назад

Алекс Лоу из «Гарфорт Таун» нарушил правила у чужой штрафной, понял, что после свистка его ждет желтая карточка, и решил не останавливаться.

Игрок команды «Гарфорт Таун» Алекс Лоу получил три карточки (две желтые и одну красную) во время одной атаки соперника в матче против «Бридлингтон Таун».

Сперва Лоу попытался сорвать контратаку «Бридлингтона» и заработал отложенный штраф – судья сразу показал, что еще вернется к этому эпизоду, и не остановил игру. Затем Алекс помчался защищать свои ворота и еще раз грубо сбил игрока соперников.

Арбитр предъявил игроку сразу три карточки: первую желтую за отложенный фол, вторую за грубое нарушение перед своей штрафной и итоговую красную.

  • «Гарфорт Таун» и «Бридлингтон Таун» выступают в Northern Counties East League Premier Division.
  • Это девятая по силе лига в английской футбольной иерархии.

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