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Пеп: «Ливерпуль» стал бы чемпионом и в Испании, и в Италии, и в Германии»
Главный тренер «Манчестер Сити» досрочно объявил «Ливерпуль» победителем Премьер-лиги.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах «Ливерпулю», который лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Очевидно, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии. Но они стали бы чемпионами и в Испании, и в Италии, и в Германии. Они стали бы чемпионами где угодно, ведь на их счету 23 матча, 22 победы и одна ничья», – заявил Пеп.
- «Ливерпуль» одержал 22 победы в 23 матчах и занимает в АПЛ первую строчку с 67 баллами, у «Манчестер Сити» 51 очко.
- Команда Юргена Клоппа имеет также матч в запасе.
Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ
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