Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах «Ливерпулю», который лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Очевидно, что «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии. Но они стали бы чемпионами и в Испании, и в Италии, и в Германии. Они стали бы чемпионами где угодно, ведь на их счету 23 матча, 22 победы и одна ничья», – заявил Пеп.

«Ливерпуль» одержал 22 победы в 23 матчах и занимает в АПЛ первую строчку с 67 баллами, у «Манчестер Сити» 51 очко.

Команда Юргена Клоппа имеет также матч в запасе.

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

Подписывайся на нас в инстаграме