Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

В интернете появились кадры атаки – на них болельщики бросают в особняк Вудворда файеры и дымовые шашки. Надпись, сопровождающая видео, гласит: «Эд Вудворд должен умереть». По данным британских СМИ, в атаке на дом вице-президента «МЮ» участвовали 20-30 человек.

Помимо использования файеров и шашек, фанаты забрызгали ворота Вудворда красной краской. В «МЮ» уже отреагировали на произошедшее, выпустив следующее заявление: «Сегодня вечером футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома одного из наших сотрудников. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить личности виновников этой необоснованной атаки.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни – совсем другое. Этому просто нет оправдания».

1 февраля фанаты «МЮ» планируют акцию протеста против семьи Глейзеров и Вудворда на матче 25-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Команда Уле-Гуннара Сульшера занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

Сам Эд Вудворд отсутствовал дома во время вчерашней атаки.

Фанаты «МЮ» ненавидели владельцев еще до Вудворда. В 2010-м они начали войну за клуб, но проиграли

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