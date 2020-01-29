У «Тоттенхэма» появился новый вингер – Стивен Бергвейн перешел к «шпорам» из ПСВ.

Англичане заплатили голландцам 32 млн евро, а сам Стивен подписал контракт на 5 лет, сообщает Voetbal International.

«Я всегда хотел поиграть под руководством такого тренера, как Моуринью. И теперь сделаю это. Здорово быть здесь. Просто посмотрите вокруг. Когда я играю в FIFA на PlayStation, то почти всегда выбираю команду из АПЛ. С нетерпением жду игры в этой великолепной атмосфере», – сказал 22-летний Бергвейн.

В сезоне-2019/20 голландец сыграл за ПСВ 16 матчей в Эредивизи, забил 5 мячей и 13 раз ассистировал.

Ранее «шпоры» продали Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 млн евро.

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