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Бергвейн перешел из ПСВ в «Тоттенхэм» за 32 млн евро
Жозе Моуринью мгновенно нашел замену Кристиану Эриксену.
У «Тоттенхэма» появился новый вингер – Стивен Бергвейн перешел к «шпорам» из ПСВ.
Англичане заплатили голландцам 32 млн евро, а сам Стивен подписал контракт на 5 лет, сообщает Voetbal International.
«Я всегда хотел поиграть под руководством такого тренера, как Моуринью. И теперь сделаю это. Здорово быть здесь. Просто посмотрите вокруг. Когда я играю в FIFA на PlayStation, то почти всегда выбираю команду из АПЛ. С нетерпением жду игры в этой великолепной атмосфере», – сказал 22-летний Бергвейн.
- В сезоне-2019/20 голландец сыграл за ПСВ 16 матчей в Эредивизи, забил 5 мячей и 13 раз ассистировал.
- Ранее «шпоры» продали Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 млн евро.
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