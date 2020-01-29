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«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари
Микель Артета укрепляет оборону.
«Арсенал» договорился о переходе игрока «Фламенго».
Защитник бразильского клуба Пабло Мари перейдет в команду Микеля Артеты на правах аренды. Клубы согласовали лизинг с опцией выкупа, сообщил экс-журналист BBC и автор The Athletic Дэвид Орнштейн.
Если «канониры» решат выкупить Мари летом, общая сумма трансфера (включая плату за аренду) составит 8-9 миллионов евро.
«Пришло время попрощаться с этим защитником, который прибыл во «Фламенго», чтобы оставить свой след в нашей истории с титулами Кубка Либертадорес и чемпионством в Бразилии. Пабло Мари, спасибо за все», – написано в прощальном твите «Фламенго».
- В 2019 году 26-летний испанец сыграл 22 матча, забил два гола и отдал один ассист.
- До этого Мари играл за «Депортиво», НАК, «Жирону», «Химнастик» и «Мальорку».
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