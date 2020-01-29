«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Бруну Фернандеша.

На сайте манков вышел короткий анонс: «Рады сообщить, что мы достигли соглашения со «Спортингом» о трансфере Бруну Фернандеша. Осталось провести обследование и обговорить личный контракт. Позже будет сделано еще одно объявление».

Ранее Record сообщил, что клубы согласовали переход 25-летнего хава за 55 миллионов евро, а еще 25 миллионов «Спортинг» получит в качестве бонусов. 10 миллионов «Спортинг» получит, если Бруну сыграет за «МЮ» 20 матчей и забьет 15 мячей. Еще лиссабонцы выручат 10% от перепродажи игрока. Зарплата Фернандеша составит шесть миллионов евро в год, он подпишет контракт на пять лет.

Бруну Фернандеш в 17 матчах чемпионата Португалии-2019/20 забил восемь мячей и отдал семь ассистов. Он был капитаном лиссабонцев.

Обследование португальца в «МЮ» назначено на четверг, 30 января.

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