Сульшера не увольняют из «МЮ» только благодаря «ПСЖ». Норвежец подрывает дух «дьяволов»

11 месяцев назад VAR подарил Сульшеру самую крутую победу в тренерской карьере: «МЮ» выбил «ПСЖ» и впервые за пять лет прорвался в восьмерку лучших клубов Лиги чемпионов. Логично, что норвежца сразу же посчитали волшебником, который станет новым Фергюсоном. Фанатов «Юнайтед» почти не смущало, что решающий гол влетел с очень спорного пенальти: в тот момент было важно просто дожать парижан и снова почувствовать себя грандом. Забылась даже паршивая игра с «ПСЖ» на «Олд Траффорд» – Сульшер подарил отчаявшимся людям невероятный праздник и, как выяснилось, выбил годичную индульгенцию от увольнения.

После «Парижа» случилось тотальнейшее бессилие против «Барселоны», чудовищный финиш в АПЛ, прощание с двумя форвардами (Лукаку жалко до сих пор) и невнятный старт нового сезона. 34 очка после 24 матчей – абсолютный кошмар: даже с безнадежным Мойесом, который перебил все антирекорды, на этом же отрезке было 40 баллов.

Текущее пятое место «дьяволов» – иллюзия. До четвертой строчки шесть очков, до пятнадцатой – всего пять: аплодисменты феерической плотности в середине таблицы. Но самые жуткие симптомы кризиса – не промежуточные результаты, а матчи против аутсайдеров и риторика Уле-Гуннара.

Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

В Премьер-лиге-2019/20 «МЮ» шесть раз уступил клубам, которые барахтаются за пределами первой десятки. Гранд, который прежде разгромно гасил все ньюкаслы и бернли, стал сладенькой булочкой даже для самых дохлых неудачников уровня «Борнмута» и «Уотфорда». «Дьяволов» больше не боятся – их воспринимают как дичайше переоцененного соперника, с которого нужно обязательно содрать хоть какие-то очки. Сульшер заставил забыть о победных сериях и спокойных победах над андерами, ведь сам «МЮ» сегодня – заурядный середняк.

Конечно, во многих бедах «Юнайтед» виноват алчный менеджер Эд Вудворд, которого давно проклинают на «Траффорд». При этом важно помнить: Уле-Гуннару достался пятый по стоимости ростер в АПЛ, а норвежец за целый год не научился рвать тех, кто тратит в разы меньше и оценивается в гроши на фоне «МЮ». Но сам Сульшер считает, что все нормально, ведь у него есть железный аргумент – достойная игра против грандов.

Манкунианцы и правда прибили «Сити» с «Тоттенхэмом», похоронили «Челси» и остановили «Ливерпуль», но это нерелевантные результаты. Во-первых, суперклубов в АПЛ в три раза меньше, чем обычных команд, на которых топы обязаны набирать очки. Во-вторых, рассчитывать на стабильные победы против фаворитов наивно: да, они лучше запоминаются, но поражений тоже полно. То самое величие «МЮ» в дуэлях с грандами критически переоценено: за последний месяц на Сульшере оттоптались и Пеп, и Клопп, и даже Артета – ну, и кто там спец по Big-6?

Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола во время дерби «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»Getty Images

Похоже, Уле-Гуннар вывел формулу сохранения работы: иногда он цепляет элитные клубы, а все оставшееся время занимается ерундой. Сначала Сульшер пользовался репутацией покорителя «ПСЖ». Потом растянул кредит доверия за счет 4:0 с «Челси». Дальше спасся при помощи «Тоттенхэма» и Пепа. Теперь, видимо, будет козырять тем, что дважды за сезон размотал «Сити» в гостях. Классный метод. Жаль только, что, если бы не манкунианское происхождение Сульшера, его бы уже вышвырнули из «МЮ» и наняли кого-то посолиднее. Но экс-форвард непотопляем: он проигрывает, улыбается и все время предвкушает светлые времена.

Слушать Уле по-настоящему больно: кажется, его воспитывал совсем не сэр Алекс Фергюсон. «Мы заставили «Ливерпуль» отойти назад последние 25-30 минут игры», – вот она, радость после 0:2 с мерсисайдцами. «Я посчитал комплиментом то, что они приехали к нам сильнейшим составом», – реакция Сульшера на 1:3 от «Сити» в Кубке Лиги. Видимо, так Гуннар признал, что Манчестер давно не красный. Кстати, после бесполезной победы 1:0 на «Этихаде» (ответка в КЛ) тренер «МЮ» гордился парнями и уверял, что они прошли долгий путь до полуфинала. Ну да, путь был действительно сумасшедшим: один сложный матч (с «Челси»), два проходняка с лузерами-ноунеймами, а потом вылет от «Сити». Феноменальный взлет в самом престижном турнире Англии.

Пора взглянуть на вещи трезво. Разумеется, существует вероятность, что за пару сезонов Сульшер прокачается и вернет «МЮ» поближе к трону, но пока что он и близко никакой не Фергюсон. С Уле-Гуннаром «дьяволы» прилично тратят, но ничего не выигрывают и даже не претендуют на трофеи. Более того, в матчах против закрытых команд «Юнайтед» безобразно и безнадежно атакует, а редкие удачи против грандов лишь вводят в заблуждение и дают ложные надежды.

«МЮ» нужен новый тренер с понятной философией и четкими схемами по уничтожению андердогов, а Сульшеру пора спокойно поработать в клубе АПЛ, который далек от вылета, но и не мечтает о еврокубках. Правда, пока все идет к тому, что на этот уровень опустятся сами «дьяволы». Спасибо «Парижу», победу над которым фаны «Юнайтед» до сих пор используют как аргумент в пользу того, что Сульшера нельзя увольнять.

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