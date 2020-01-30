Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с «Вест Хэмом» рассказал, насколько доверяет своим футболистам.

Команда добыла результат, но на протяжении матча не всегда смотрелась убедительно. Немецкий тренер посетовал на недостаточную концентрацию. «Я бы доверил этим парням своих детей. Я доверяю им на 100 процентов, но в некоторых ситуациях они все еще делают нелепые ошибки. Это не имеет ничего общего с мотивацией. Просто оставаться сосредоточенным, когда на вас постоянно лежит груз ответственности – это так сложно.

Сколько лет моим детям? Они старше моих игроков, поэтому и доверил бы», – цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

«Красные» в этом сезоне АПЛ обыграли каждую команду, с которой играли.

Венесуэльская красотка играет за «Рейнджерс». Не показывайте ее Джеррарду – у него семья

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме