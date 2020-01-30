До серии травм и проблем с дисциплиной Веллитон разрывал РПЛ. Тогда бразильца хотели забрать европейские топ-клубы: «Фенербахче», «Дортмунд», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Фиорентина». Но после «Спартака» его карьера развалилась: Веллитон безуспешно играл за «Сельту» и маленькие клубы из Бразилии и Турции.

«Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Речь о «Ливерпуле».

Это был то ли 2009-й, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя», – сказал Веллитон Sport24.

После ухода из «Спартака» у бразильца был шанс вернуться в РПЛ – им интересовался «Локомотив».

«Это правда. «Локо» делал предложение – они хотели меня пригласить. Но все устраивало в Эмиратах, поэтому остался», – добавил 33-летний форвард.

Веллитон обосновался в ОАЭ: с 2017-го по 2019-й он выступал за клуб «Шарджа». Сейчас нападающий играет за «Аль-Васл».

В 2009 году он забил 21 мяч в 28 матчах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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