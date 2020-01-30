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Бомбический гол бисиклетой тинейджера «Ливерпуля», после которого Клопп обязан дать ему шанс
С такими молодыми талантами Юрген Клопп возьмет не одну, а три Премьер-лиги.
16-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот забил шикарный мяч в матче за команду U-23 против «Вулверхэмптона» в Международном кубке Премьер-лиги.
При счете 0:2 во втором тайме Эллиот блестяще пробил бисиклетой после подачи углового. В итоге «Ливерпуль» свел матч вничью (2:2), преодолел групповой этап и вышел в четвертьфинал турнира.
- Эллиот стал игроком «Ливерпуля» летом прошлого года, перейдя из «Фулхэма».
- На юного таланта претендовали и другие топ-клубы Европы, в том числе «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».
Клопп: «Доверил бы игрокам «Ливерпуля» своих детей. Потому что дети – старше»
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