16-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот забил шикарный мяч в матче за команду U-23 против «Вулверхэмптона» в Международном кубке Премьер-лиги.

При счете 0:2 во втором тайме Эллиот блестяще пробил бисиклетой после подачи углового. В итоге «Ливерпуль» свел матч вничью (2:2), преодолел групповой этап и вышел в четвертьфинал турнира.

Эллиот стал игроком «Ливерпуля» летом прошлого года, перейдя из «Фулхэма».

На юного таланта претендовали и другие топ-клубы Европы, в том числе «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

Клопп: «Доверил бы игрокам «Ливерпуля» своих детей. Потому что дети – старше»

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