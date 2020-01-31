Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити» взял интервью у самого себя.

Португальский коуч иронично обыграл типичные вопросы журналистов в последний день трансферного окна. «Первый вопрос. Вы ожидаете приобретений до закрытия трансферного окна? Первый ответ. Нет. Продолжаем, второй вопрос. Окей. Второй вопрос. Вы довольны работой клуба на рынке? Да, доволен. Третий вопрос. А форвард вам не нужен?» – сказал Жозе перед началом пресс-конференции.

Зимой команда купила вингера «ПСВ» Бергвейна и подписала Ло Чельсо на постоянной основе.

«Шпоры» занимают шестую строчку.

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