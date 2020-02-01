«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды.

«Дьяволы» большую часть трансферного окна находились в поисках подмены травмированному Маркусу Рэшфорду – англичанин повредил спину и выбыл на продолжительный срок, а альтернативы в центре нападения у команды не нашлось. В итоге покупку отложили на последний день трансферного окна и успели в последний момент – «Манчестер» объявил о переходе через час после официального закрытия ТО.

30-летний нападающий последние годы выступал за различные китайские клубы. «Шанхай Шеньхуа» без проблем отпустил нигерийца – старт местного чемпионата отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. С 2014 по 2017 годы Игало выступал за «Уотфорд» и вколотил 39 мячей в 99 матчах.

По слухам, клуб заплатит потратит в районе 4-5 млн евро на аренду и зарплату игрока. Соглашение не предусматривает опции выкупа.

Перед тем, как обратиться к Игало, «Манчестер» предложил 23.8 млн евро за нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга, но получил отказ.

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