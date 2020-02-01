Getty Images

«МЮ» заменил Рэшфорда 30-летним нигерийцем Игало из чемпионата Китая

«МЮ» заменил Рэшфорда 30-летним нигерийцем Игало из чемпионата Китая
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

«Дьяволы» чудом успели заявить игрока.

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего «Шанхай Шеньхуа» на правах аренды.

«Дьяволы» большую часть трансферного окна находились в поисках подмены травмированному Маркусу Рэшфорду – англичанин повредил спину и выбыл на продолжительный срок, а альтернативы в центре нападения у команды не нашлось. В итоге покупку отложили на последний день трансферного окна и успели в последний момент – «Манчестер» объявил о переходе через час после официального закрытия ТО.

30-летний нападающий последние годы выступал за различные китайские клубы. «Шанхай Шеньхуа» без проблем отпустил нигерийца – старт местного чемпионата отложен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. С 2014 по 2017 годы Игало выступал за «Уотфорд» и вколотил 39 мячей в 99 матчах.

  • По слухам, клуб заплатит потратит в районе 4-5 млн евро на аренду и зарплату игрока. Соглашение не предусматривает опции выкупа.
  • Перед тем, как обратиться к Игало, «Манчестер» предложил 23.8 млн евро за нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга, но получил отказ.

Джан в «Боруссии», сделки «Барселоны», «МЮ» взял форварда. Все трансферы последнего дня зимнего окна

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь