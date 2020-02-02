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Ричардс: «Если бы «Сити» взял Ван Дейка, то доминировал бы в АПЛ третий год подряд»
«Горожане» тоже присматривались к лучшему защитнику в мире, но не были достаточно настойчивы.
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс считает приобретение защитника Вирджила ван Дейка «Ливерпулем» лучшим трансфером в истории.
«Да, я согласен. У него есть все нужные навыки. «Манчестер Сити» тоже интересовался им, но не стремился к покупке. Тогда Компани был близок к уходу, и если бы «Сити» взял Ван Дейка то, скорее всего, сейчас бы доминировал в АПЛ третий год подряд», – цитирует 31-летнего Ричардса
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- «Ливерпуль» купил Ван Дейка в январе 2018 года у «Саутгемптона».
- Мерсисайдцы лидируют в АПЛ с 22-очковым преимуществом над «Сити». У «горожан» есть игра в запасе.
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