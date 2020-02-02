Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк летом может перейти в «Ювентус».

В случае победы в АПЛ, игрок сборной Нидерландов может отправиться в Турин за новым испытанием – футболист уже выиграл с «красными» Лигу чемпионов, становился лучшим игроком лиги и в скором времени может завоевать английский титул, большего с мерсисайдцами он уже не добьется.

По информации The Sun, туринцы готовы выложить за игрока 180 млн евро – Ван Дейк во второй раз в карьере станет самым дорогим защитником в истории. В 2018 году игрок перешел в «Ливерпуль» за рекордные на тот момент 85 млн евро.

«Ювентус» перекроет и собственный трансферный рекорд – 117 млн евро за Криштиану Роналду.

Самый дорогой защитник мира на данный момент – Харри Магуайр. Он перешел в «МЮ» за 87 млн евро.

Мбаппе остался недоволен заменой. Он не слушал Тухеля и пытался его обойти

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