Getty Images
Зинченко получил красную карточку в матче с «Тоттенхэмом»
И моментально приговорил «Сити» к неудаче – за час игры до удаления у «Тоттенхэма» был только один удар по воротам да и тот не в створ, а сразу после красной «шпоры» повели в счете.
В матче 25-го тура чемпионата Англии встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
В середине второго тайма Майк Дин показал красную карточку Александру Зинченко. Харри Уинкс воспользовался ошибкой Рияда Мареза, умчался в контратаку, и Зинченко пришлось его сбить. Предупреждение, показанное украинцу Дином, оказалось для него вторым.
Зинченко был удален при нулях на табло, причем «Тоттенхэм» лишь раз ударил по воротам Эдерсон и не попал в створ. Но уже спустя две минуты после красной карточки «Сити» пропустил первый мяч. Игра завершилась для «горожан» поражением 0:2.
- В первом круге «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2.
- Зинченко провел в АПЛ-2019/20 11 матчей и не отметился результативными действиями.
The Sun: «Ювентус» обновит трансферный рекорд для защитников ради Ван Дейка
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь