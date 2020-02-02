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Зинченко получил красную карточку в матче с «Тоттенхэмом»

Зинченко получил красную карточку в матче с «Тоттенхэмом»
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

И моментально приговорил «Сити» к неудаче – за час игры до удаления у «Тоттенхэма» был только один удар по воротам да и тот не в створ, а сразу после красной «шпоры» повели в счете.

В матче 25-го тура чемпионата Англии встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В середине второго тайма Майк Дин показал красную карточку Александру Зинченко. Харри Уинкс воспользовался ошибкой Рияда Мареза, умчался в контратаку, и Зинченко пришлось его сбить. Предупреждение, показанное украинцу Дином, оказалось для него вторым.

Зинченко был удален при нулях на табло, причем «Тоттенхэм» лишь раз ударил по воротам Эдерсон и не попал в створ. Но уже спустя две минуты после красной карточки «Сити» пропустил первый мяч. Игра завершилась для «горожан» поражением 0:2.

  • В первом круге «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2.
  • Зинченко провел в АПЛ-2019/20 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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