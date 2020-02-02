В матче 25-го тура чемпионата Англии встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В середине второго тайма Майк Дин показал красную карточку Александру Зинченко. Харри Уинкс воспользовался ошибкой Рияда Мареза, умчался в контратаку, и Зинченко пришлось его сбить. Предупреждение, показанное украинцу Дином, оказалось для него вторым.

Зинченко был удален при нулях на табло, причем «Тоттенхэм» лишь раз ударил по воротам Эдерсон и не попал в створ. Но уже спустя две минуты после красной карточки «Сити» пропустил первый мяч. Игра завершилась для «горожан» поражением 0:2.

В первом круге «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2.

Зинченко провел в АПЛ-2019/20 11 матчей и не отметился результативными действиями.

The Sun: «Ювентус» обновит трансферный рекорд для защитников ради Ван Дейка

Качай приложение Eurosport для iOS или Android