2 февраля Жозе Моуринью добился, возможно, самого желанного результата в сезоне и в шестой раз в карьере побил извечного соперника Хосепа Гвардиолу. Почти час игры ничто не намекало на успех «Тоттенхэма», но сначала Александр Зинченко ликвидировался с поля за счет второй желтой карточки, а спустя пару минут судьбы игры решил новичок «шпор», дебютировавший в составе лондонской команды.

Стивен Бергвейн родился в 1997 году в Амстердаме, в семье выходцев из Суринама – страны, откуда прорастают корни таких звезд, как Гуллит, Райкард, Ван Дейк и Давидс. Когда ему было 9, отец, прививший сыну любовь к мячу, отдал Стивена в школу местного клуба. В этом же году родители футболиста устроили детям (незабываемое путешествие в Каталонию на игру «Барселоны». Команда Райкарда победила, но главное произошло за день до матча. Стивен со старшим братом и сестрой сидели в отеле и залипали в компьютерном зале. Какого было удивление ребят, когда дверь распахнулась и перед ними оказались игроки «Барсы». Оказывается, они жили с командой в одном отеле.

Чрез год парня взяла под крыло одна из лучших академий мира – академия «Аякса». Отец с сыном вставали в пять утра, чтобы успеть на утреннюю тренировку команды. Пока шли занятия, папа зачастую спал на парковке в машине, ведь нужно еще было ехать домой. Но роман с «аяксидами» длился недолго. В 2011-м у парня случился конфликт с одним из детских тренеров, после чего родители забрали сына из школы амстрердамцев.

Тут-то в жизни Бергвейна появился ПСВ, предложивший юному таланту свои услуги. Спустя несколько лет Стивен припомнил обиду Амстердаму: «Я очень рад, что «Тоттенхэм» прошел «Аякс» в прошлом году в Лиге чемпионов».

В 17 лет Стивен дебютировал за основу «Эйндховена»: «Это была кубковая игра «ПСВ» в моем родном городе. Я начал на банке, и, когда мы забили четвертый, Коку подозвал меня и отправил разминаться. Через пять минут я уже вышел на поле стадиона, на трибунах была вся моя семья. Я коснулся мяч чуть ли не впервые в матче, когда увидел забегающего Вейналдума и отдал ему голевой пас. Это был мой дебютный матч, завершившийся 5:1. Идеально». За шесть лет Стивен превратился в главную звезду ПСВ, а первую половину сезона-2019/20 он закончил в числе лидеров голландской лиги по рейтингу WhoScorred. Стало понятно, что Бергвейн перерос Эредивизи, и новый вызов не заставил себя ждать.

32 миллиона, восхищение от предстоящей работы с Моуринью, доверие тренера и удачный дебют в своем первом же матче за «Тоттенхэм». «Я считаю, что он будущее клуба. Давайте не будем давить на него, обязывать с самого начала давать результат, забивать, становиться героем матча, выходить в старте. Думаю, рано или поздно болельщики полюбят его», – сказал Жозе за несколько дней до матча с «Сити». И все же Особенный сразу поставил Стивена в стартовый состав – очевидное решение, ведь из-за многочисленных травм конкуренцию голландцу в атаке составить было некому.

Первый тайм у дебютанта, как и у всего «Тоттенхэма», вышел скомканным. «Сити» давил, а «шпорам» приходилось играть по большей части на своей половине и лишь изредка выбегать в быстрые атаки. Но все изменилось после красной карточки Зинченко. Только Алекс покинул поле, как Бергвейн уже заработал угловой. Первая волна атаки завершилась неудачно, но мяч «шпоры» сохранили. Моура подхватил вблизи штрафной, исполнил черпачок на Стивена, который с разворота, не дав мячу опуститься отправил его в сетку.

Бергвейн отмечает гол в ворота «Сити»Getty Images

Не прошло и десяти минут, как Сон поставил точку в игре. Правда, к тому моменту Стивена на поле уже не было: после мощного рывка к мячу голландец получил повреждение и попросил замену, чем слегка подпортил дебют.

Итог: неожиданная победа «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Сити». Моуринью побил Пепа во главе уже четвертого клуба – он уже делал это с «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Но самое главное в том, что Жозе вырастил, сам того возможно не предполагая, нового бойца, готового биться за коуча: «Когда я был ребенком я с восхищением смотрел на таких тренеров, как Моуринью. А теперь я играю за него».

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте