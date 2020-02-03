Instagram

«Для АПЛ это смех». Влада Седан разбомбила Майка Дина за удаление Зинченко

«Для АПЛ это смех». Влада Седан разбомбила Майка Дина за удаление Зинченко
Eurosport

34 мин. назад

Первая красная в карьере Александра.

Влада Седан, невеста футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировала на удаление своего возлюбленного в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

Главный арбитр матча Майк Дин показал Зинченко вторую желтую карточку в середине второго тайма за срыв атаки, которую разгонял Харри Уинкс. «Для АПЛ это смех. У меня все», – написала Влада в инстасторис.

  • Удаление в игре с «Тоттенхэмом» стало первым в карьере Зинченко. Сразу после этого инцидента команда Хосепа Гвардиолы пропустила первый мяч из двух.
  • Отрыв лидирующего «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» достиг 22 очков.

Зинченко подкараулил Владу Седан в ванной и до ужаса ее напугал

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь