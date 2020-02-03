«Для АПЛ это смех». Влада Седан разбомбила Майка Дина за удаление Зинченко
Первая красная в карьере Александра.
Влада Седан, невеста футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировала на удаление своего возлюбленного в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).
Главный арбитр матча Майк Дин показал Зинченко вторую желтую карточку в середине второго тайма за срыв атаки, которую разгонял Харри Уинкс. «Для АПЛ это смех. У меня все», – написала Влада в инстасторис.
- Удаление в игре с «Тоттенхэмом» стало первым в карьере Зинченко. Сразу после этого инцидента команда Хосепа Гвардиолы пропустила первый мяч из двух.
- Отрыв лидирующего «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» достиг 22 очков.
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