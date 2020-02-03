Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

«Да, мы далеки от чемпионства. «Ливерпуль» неостановим и набрал много очков. А мы теряли их в играх, похожих на эту. Теперь сосредоточимся на других турнирах и постараемся квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Два сезона назад мы набрали 100 очков, на 19 опережали «Манчестер Юнайтед» Моуринью и «Ливерпуль» – не помню на сколько. Тогда «Ливерпуль» был силен, но сейчас они еще сильнее.

Сегодня не тот день, чтобы говорить о том, что делать дальше. В матче Кубка лиги с «Юнайтед» мы пропустили после одного удара в створ, создали невероятное количество моментов и проиграли. Матч с «Тоттенхэмом» был очень похожим. Сложно найти решение. Что мы можем предпринять? Я не знаю», – цитирует 49-летнего Гвардиолу Goal.

«Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Отрыв «Ливерпуля» увеличился до 22 очков.

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