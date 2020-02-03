Новичок «Уотфорда» Жоао Педро опубликовал в инстаграме снимок со своей девушкой, которую зовут Мел Майа. Фото сделано на мосту в лондонском районе Саутворк.

Как отмечает британский таблоид Daily Star, новых подписчиков игрока мог смутить чересчур юный возраст девушки – ей всего 15 лет. Однако с точки зрения закона своей страны Педро не сделал ничего предосудительного: возраст согласия в Бразилии составляет 14 лет (в Великобритании он такой же, как и в России, – 16).

«И Жоао, и его подруга прекрасно осведомлены о разных законах в Великобритании и Бразилии, а также о культурных различиях между странами. Она улетела обратно в Бразилию, останется там и не будет возвращаться в Лондон до тех пор, пока ей не исполнится 16», – сообщил представитель «Уотфорда».

Самому Жоао Педро в прошлом году исполнилось 18 лет.

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