Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рискует испортить отношения с руководством «Челси» из-за ситуации с Кепой Аррисабалагой.

Самый дорогой вратарь в истории (80 млн евро) в этом сезоне играет неважно, испанец совершил ряд результативных ошибок и на последний матч «синих» в АПЛ против «Лестера» уступил место в воротах 38-летнему ветерану Вилли Кабальеро.

По информации Daily Mirror, Лэмпард окончательно разуверился в дорогостоящем игроке и грядущим летом хотел бы пригласить на его место Ника Поупа из «Бернли» или Висенте Гуаиту из «Кристал Пэлас». Это совершенно не входит в планы верхушки клуба, в частности, директора «Челси» Марии Грановской – она лично продвигала покупку Кепы два года назад. Кроме того, для нее очевидно, что продать игрока выйдет лишь со значительной потерей средств, затраченных на его покупку.

Лэмпард тренирует «синих» с лета прошлого года, он заменил Маурицио Сарри.

Следующий матч команда сыграет 17 февраля против «Манчестер Юнайтед».

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