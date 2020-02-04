В воскресенье, 2 февраля, «Манчестер Сити» уступил в гостях «Тоттенхэму» – 0:2.

После матча тренер «горожан» Пеп Гвардиола 45 минут держал журналистов в ожидании – он на протяжении тайма обсуждал с командой прошедший матч и проблемы текущего сезона. В частности, по информации Daily Mail, испанец спросил мнения футболистов о том, что они могли бы улучшить. Некоторые игроки высказали обеспокоенность постоянной ротацией, которую проводит тренер.

Специалист ни разу в текущем сезоне не выпустил два идентичных состава в двух матчах подряд. По информации издания, после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола постоянно меняет схему игры команды, в том числе по ходу матча – это сбивает игроков с толку. Кроме того, Пеп 76 раз менял состав в текущем сезоне АПЛ – больше всех в лиге. Ближайший преследователь, Фрэнк Лэмпард, сделал это 60 раз. Юрген Клопп – 46.

Игроки беспокоятся, что эта нестабильность может в очередной раз стоить клубу шансов на выход в поздние стадии Лиги чемпионов.

«Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.

В 1/8 финала Лиги чемпионов команде предстоит сыграть два матча с мадридским «Реалом».

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