Во вторник, 4 февраля, перед судом в Лондоне предстали двое мужчин. Их обвиняют в угрозах убийством полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

8 августа 2019 года, примерно в 19:30 по местному времени охранник Кемил Сезер заметил подозрительных людей неподалеку от дома футболиста. Через три часа они вновь пришли к двери апартаментов немца. В дальнейшем, обоих идентифицировали как Ферхата Эрчуна и Саламана Экинчи.

«Они материли Озила по-турецки. Кричали: «***** [иметь] ваших матерей, мы ****** [поимеем] маму Месута. Мы вернемся через пять минут, и, если охранник не уберется отсюда, мы убьем Месута Озила и тебя», – заявил Кемил в мировом суде Хайбери.

Он уточнил, что преследовал Эрчуна и Экинчи, а также что разозлился из-за повторного нападения на Озила спустя пару недель.

Ферхат и Саламан отрицают обвинения в использовании оскорбительных, матерных или угрожающих слов и в поведении, которое вызвало бы преследование, тревогу или страдания. Об этом сообщил Football.London.

В июле 2019 года на Месута Озила и его партнера по «Арсеналу» Сеяда Колашинаца напали вооруженные грабители. В ноябре одного из них приговорили к 10 годам тюрьмы.

В 2018-м Месут завершил карьеру в сборной Германии после массы оскорблений на национальной почве и совместной фотографии с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Озил и Колашинац попали в эпицентр борьбы преступных банд. Одна из них хочет «забрать у игроков все»

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