Легендарный полузащитник «Арсенала» Робер Пирес сравнил непобедимую команду «канониров» из сезона-2003/04 с нынешним «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

«Я думаю, общий уровень команд примерно одинаков. Мы довольно похожи, если говорить о наполнении состава. Но не с точки зрения тактики, потому что мы играли по старомодной схеме 4-4-2.

Но с точки зрения физики и техники мы очень похожи. У «Ливерпуля», как и у того «Арсенала», есть несколько футболистов, которые могут сделать разницу. Не один и не два игрока, а сразу несколько. Это очень важный момент.

«Ливерпуль» станет чемпионом и пройдет сезон без поражений. Кроме того, они могут побить наш рекорд. Люди будут сравнивать нас с «Ливерпулем», но, я думаю, в 2004 году установить подобное достижение было намного сложнее», – заявил Пирес.

«Арсенал» в сезоне-2003/04 выиграл чемпионат Англии, выиграв 26 матчей и сведя 12 игр вничью. Команда Арсена Венгера набрала 90 очков.

На счету «Ливерпуля» в нынешнем чемпионате 73 очка после 25 матчей. В розыгрыше еще 39 баллов.

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