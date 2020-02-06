Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер крестил жену Фреда из «Манчестер Юнайтед» Моник Салум в собственном бассейне.

Алиссон – набожный христианин и член всемирной евангелической группы «Церковь Хиллсонг». В январе 2020 года он крестил одноклубника Роберто Фирмино.

Беккер и его жена провели церемонию в бассейне бразильского вратаря. Пастор исполнил необходимые формальности, а Алиссон и его супруга окунули подругу игрока «дьяволов» в воду, завершив церемонию. «День, который навсегда останется в моем сердце и моей душе. День моей встречи с Иисусом Христом, когда я почувствовала его присутствие и уверилась в том, что это был самый верный и важный выбор в моей жизни», – написала девушка в инстаграме.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, у команды 22 очка отрыва от идущего вторым «Манчестер Сити».

«МЮ» занимает седьмую строчку.

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