Лондонский «Арсенал» планирует вернуть в клуб легендарного тренера Арсена Венгера – правда, не на место Микеля Артеты.

Чем 70-летний специалист будет заниматься в Лондоне, пока неясно, но, по информации Daily Mirror, руководство команды таким образом планирует сплотить фанбазу вокруг персоны нынешнего менеджера Микеля Артеты и клуба в целом.

Несмотря на то, что 22-летний период Венгера в качестве коуча «канониров» закончился противоречиво, Арсен считается величайшим тренером в истории клуба. В ближайшие годы у «Эмирейтс» появится статуя в его честь.

После ухода из «Арсенала» в 2018 году француз взял продолжительный отпуск, сейчас он работает на управленческой должности в ФИФА.

Венгер – трехкратный чемпион Англии и семикратный обладатель Кубка Англии.

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