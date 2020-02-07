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Daily Mirror: «Арсенал» предложит Венгеру работу в системе клуба
Таким образом «канониры» хотят сплотить фанатов вокруг Микеля Артеты.
Лондонский «Арсенал» планирует вернуть в клуб легендарного тренера Арсена Венгера – правда, не на место Микеля Артеты.
Чем 70-летний специалист будет заниматься в Лондоне, пока неясно, но, по информации Daily Mirror, руководство команды таким образом планирует сплотить фанбазу вокруг персоны нынешнего менеджера Микеля Артеты и клуба в целом.
Несмотря на то, что 22-летний период Венгера в качестве коуча «канониров» закончился противоречиво, Арсен считается величайшим тренером в истории клуба. В ближайшие годы у «Эмирейтс» появится статуя в его честь.
- После ухода из «Арсенала» в 2018 году француз взял продолжительный отпуск, сейчас он работает на управленческой должности в ФИФА.
- Венгер – трехкратный чемпион Англии и семикратный обладатель Кубка Англии.
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