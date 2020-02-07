Коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп в шестой раз за сезон признан тренером месяца в АПЛ. Он побил рекорд Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

На сайте АПЛ сообщается, что в январском голосовании 52-летний Клопп обошел Гвардиолу, а также Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»). Это пятая аналогичная награда Юргена в сезоне. Ранее лидером был Гвардиола, который получил приз четыре раза в сезоне-2017/18.

В текущем розыгрыше АПЛ Клопп не был лучшим только в октябре – тогда победил тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Лучшим футболистом января стал Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» – для него это седьмая и также рекордная награда.

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» идет первым с 22-очковым преимуществом над «Сити».

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