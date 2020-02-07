В «Барселоне» в последние дни неспокойно – Месси открыто осудил высказывания спортивного директора Абидаля о недостаточной самоотдаче некоторых игроков в период работы с Вальверде. Позже появились слухи о том, что Лео хочет отставки Хосепа Бартомеу с поста президента клуба и замены Кике Сетьена на Хави.

Ожидаемо появилось множество слухов о том, что в случае ухода из каталонского клуба Месси захочет воссоединиться в «Сити» с Пепом Гвардиолой и функционерами, с которыми он знаком по времени в Каталонии. Сам испанский коуч против подобного сценария. «Он игрок «Барселоны» и он останется там – это мое желание. Я не собираюсь говорить об игроках другого клуба. Думаю, он закончит свою карьеру там, я бы хотел этого», – цитирует Пепа Goal.

Именно период работы под руководством Гвардиолы стал для Лео наиболее продуктивным.

Аргентинец брал титул чемпиона Испании в каждом из совместных сезонов, а также дважды выиграл Лигу чемпионов.

Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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