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С «Ливерпуля» сняты обвинения по делу о краже базы данных «Сити»

С «Ливерпуля» сняты обвинения по делу о краже базы данных «Сити»
Eurosport

13 мин. назад

История тянулась со времен, когда еще ни Хосепа Гвардиолы, ни Юргена Клоппа в Англии не было.

В прошлом году вскрылась история, случившаяся еще в 2013-м – тогда «Ливерпуль» взломал скаутскую базу данных «Манчестер Сити».

«Горожане» выяснили, кто стоит за взломом, но не придали дело огласке – клубы согласились на компенсацию в один миллион фунтов (1,132 млн евро). Футбольная ассоциация Англии заинтересовалась этим делом и инициировала собственное расследование, но из-за давности проступка и урегулирования конфликта сторонами решила закрыть дело.

«ФА тщательно изучила свидетельства по этому делу, включая информацию, предоставленную обоими вовлеченными клубами, и решила не продолжать расследование. Это связано с рядом факторов, включая давность инцидента и соглашение двух вовлеченных клубов», – сообщила федерация в заявлении.

  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Сити» на 22 очка.
  • Одним из организаторов взлома был Майкл Эдвардс – бывший скаут «Сити» и нынешний спортивный директор «красных».

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