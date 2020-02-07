В прошлом году вскрылась история, случившаяся еще в 2013-м – тогда «Ливерпуль» взломал скаутскую базу данных «Манчестер Сити».

«Горожане» выяснили, кто стоит за взломом, но не придали дело огласке – клубы согласились на компенсацию в один миллион фунтов (1,132 млн евро). Футбольная ассоциация Англии заинтересовалась этим делом и инициировала собственное расследование, но из-за давности проступка и урегулирования конфликта сторонами решила закрыть дело.

«ФА тщательно изучила свидетельства по этому делу, включая информацию, предоставленную обоими вовлеченными клубами, и решила не продолжать расследование. Это связано с рядом факторов, включая давность инцидента и соглашение двух вовлеченных клубов», – сообщила федерация в заявлении.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Сити» на 22 очка.

Одним из организаторов взлома был Майкл Эдвардс – бывший скаут «Сити» и нынешний спортивный директор «красных».

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