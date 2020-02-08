Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сменил прическу – теперь он чуть ближе к коллеге из «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Португалец носил короткую стрижку и раньше – во времена работы с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но никогда его волосяной покров на голове не был настолько скуден. Если не приглядываться, можно подумать, что Жозе побрился налысо.

Это особенно забавно, учитывая комментарий Моуринью из 2014 года.

Моуринью занял должность у руля «шпор» посреди сезона, сменив Маурисио Почеттино.

2 февраля «Тоттенхэм» выиграл у «Сити» 2:0 и сделал Жозе первым тренером, побеждавшим Пепа во главе четырех разных команд. Ранее португалец сделал это с «Интером», «Реалом» и «МЮ».

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