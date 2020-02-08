25 лет назад Кантона врезал фанату с ноги. Удар определил будущее Эрика и понизил акции «МЮ» на 12%

«За такой поступок ему стоит отрезать яйца. Но, тысяча чертей, я бы и сам на его месте не удержался!» – великий тренер Брайан Клаф очень точно передал настроение британского общества после знаменитого удара Эрика Кантона болельщика «Кристал Пэлас» в январе 1995-го. Часть фанатов проклинала необузданного француза, другая презирала провокатора. «Единственная ошибка Эрика в эпизоде с болельщиком в том, что он прекратил его бить», – полыхнул журналист The Independent Ричард Уильямс.

За три дня до выезда в Лондон на тот самый матч с «Пэлас» Кантона казнил на «Олд Траффорд» лидировавший «Блэкберн» и вернул интригу в чемпионскую гонку. Матч против «орлов» должен был укрепить победный настрой команды Фергюсона, но все сложилось предельно неудачно для вышедших на матч в черной форме манкунианцев. Игроки боровшегося за выживание «Пэлас» врубили режим тафгаев и весь матч безбожно лупили гостей по ногам. Особенно старался персонально опекавший Кантона центральный защитник Ричард Шоу.

Король Эрик завелся после первого же грязного фола. Француз напихал судившему слишком либерально арбитру, обматерил соперников и послал пытавшихся его успокоить одноклубников. В перерыве Фергюсон жестко поговорил с Эриком, но тоже не достучался до него. На 56-й минуте Кантона лягнул Шоу, получил прямую красную карточку, вздыбил воротник джерси и гордо прошествовал вдоль трибун к выходу.

Фергюсон хорошо знал о вспыльчивости француза. Играя за «Ним», Эрик бросил мячом в судью и получил дисквалификацию на месяц, в «Марселе» только осмотрительность телохранителей уберегла от побоев критиковавшего форварда владельца клуба Бернара Тапи, а выражение «мешок с дерьмом» в адрес главного тренера сборной Франции Анри Мишеля стоило ему отлучения на год. В 1991-м Эрик даже обращался к психотерапевту, поэтому сразу после удаления в игре с «Пэлас» Ферги приставил к заведенному форварду помощника Нормана Дэвиса.

За несколько метров до тоннеля Кантона услышал с трибуны: «Вали в свою Францию, гребаный ублюдок! Проваливай, ты слышишь, мудак?!» Оскорбления выпалил 20-летний фанат лондонцев Мэттью Симмонс, который для этого специально спустился с десятого ряда трибуны к заграждению. За долгую карьеру Эрик слышал и не такие проклятия, но всегда сдерживался или пропускал их мимо ушей. В тот раз стоп-кран сорвало: Кантона разогнался, перелетел заграждение и вмазал фанату ногой в печень, а после добавил еще и рукой по лицу.

Удар Эрика Кантона болельщика «Кристал Пэлас»Getty Images

От полной расправы Симмонса спас Дэвис и быстрее всех среагировавшие манкунианцы Пол Инс и Петер Шмейхель, которые увели разбушевавшегося Эрика в раздевалку. Все произошло настолько быстро, что инцидент не попал в прямую трансляцию, и даже Фергюсон ознакомился с деталями только в пять утра, когда не мог заснуть и пересматривал эпизоды закончившегося вничью 1:1 матча.

Приступ бешенства Эрика нанес мощный удар не только по репутации, но и активам «Юнайтед» – на следующий день акции клуба на фондовой бирже упали на 12 процентов. Первым решением руководства и Фергюсона было немедленное расторжение контракта. Почти наверняка так бы и случилось, не остуди тренера «дьяволов» жена Кэти, к которой он всегда прислушивался. Она уговорила Алекса, что изгнание лидера команды ничего не даст клубу и лучше ограничиться длительной дисквалификацией.

Ферги так и поступил – убедил руководство оштрафовать Кантона на 20 тысяч фунтов и отстранить до конца сезона. Дисциплинарная комиссия Футбольной ассоциации вычла из зарплаты Эрика еще 10 тысяч и запретила играть в футбол на любом уровне до сентября. Никогда ни перед кем не извинявшийся нападающий и в этот раз не почувствовал вину. «Я извиняюсь перед клубом, менеджером, одноклубниками, арбитром и каждым, с кем хоть раз пересекался в жизни. А еще я извиняюсь перед проституткой, которая была вчера в моей постели», – Эрик цинично показал глубину раскаянья.

Эрик Кантона и его адвокат идут на заседание судаGetty Images

Через месяц суд приговорил Кантона к двум неделям тюрьмы, которые усилиями его адвоката были заменены на 120 часов общественных работ. Большую часть этого времени Эрик провел в академии «МЮ», занимаясь с детьми. Журналисты устроили за ним охоту, поэтому нападающий переехал в пустовавший дом Марка Хьюза и при любом удобном случае повторял газетчикам единственную сказанную в суде фразу: «Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море». Ее смысл заключается в бесполезности травли журналистами, но один раз форвард все же не сдержался.

Спустя две недели после инцидента с фанатом он отдыхал в Гваделупе, когда на пляже появились журналисты телеканала ITN и сняли Кантона с беременной женой. Эрик приказал им убраться и после отказа применил тот самый прием кунг-фу, что и против болельщика. Полицейские карибского острова защитили футболиста, отобрали пленки у журналистов и передали Кантона.

Длительная дисквалификация совершенно не смутила француза. Эрик наконец мог посвятить себя главному делу жизни – искусству. В детстве он пропадал в художественной мастерской отца, который научил его рисовать, и эта страсть осталась с ним навсегда. Кантона писал картины, выучился игре на трубе и записался на курсы актерского мастерства. В 1995-м Эрик сыграл эпизодическую роль регбиста в комедии «Любовь в лугах». Кино так восхитило и увлекло француза, что он понял – этим он будет заниматься после футбола.

Эрик Кантона на кинофестивале в Каннах-2009 с женой РашидойImago

«Момент удара болельщика – это драма, в которой я чувствовал себя актером. Я никогда не хотел казаться круче всех, а лишь хотел поступать так, как хочется мне. Если я хочу ударить фаната, я делаю это. Вот и все. Чем дольше живешь, тем лучше понимаешь, что жизнь – это цирк, а футбол – искусство», – признался Кантона.

Другой участник драмы на «Сэлхерст Парк» Симмонс недолго наслаждался славой. Следователи выяснили, что у парня на момент стычки с Кантона был условный срок за кражу на автозаправке, и суд не присудил ему компенсацию. Фанаты «Юнайтед» узнали, где живет тролль, и превратили его жизнь в ад – следующие пять лет Мэттью ночевал в подвале дома бабушки и испытывал проблемы с трудоустройством.

Потеря Эрика отразилась на чемпионской гонке-1994/95 – Алан Ширер наклепал 34 гола и помог «Блэкберну» обойти «МЮ» на одно очко. Потеря титула убедила Фергюсона затеять основательную перестройку постаревшего состава «Юнайтед». Летом Алекс продал Канчельскиса, Хьюза и Инса и ввел в состав Бекхэма со Скоулзом и другими птенцами академии «дьяволов». Но для нового мощного импульса тренеру был нужен человек с харизмой Кантона, поэтому он полетел в Париж и отговорил француза от перехода в «Интер».

Эрик Кантона с одноклубниками и чемпионским трофеем АПЛ-1997Getty Images

Фергюсон оказался прав – соскучившийся по футболу нападающий провел два выдающихся сезона и привел команду к двум чемпионским титулам. Манкунианская молодежь брала с него пример и стремительно прогрессировала, а когда Эрик почувствовал их мощь, то без сожалений попрощался со спортом в 30 лет. «Я ушел из футбола, когда понял, что уже не смогу играть лучше. Одновременно с этим пропала и страсть к игре. Страсть возникает одновременно со стремлением к прогрессу», – вспомнил игрок.

На футбольном поле Кантона совмещал артистизм с удивительными финтами и красивыми голами, а когда кто-то ему мешал, то превращался в неуравновешенного отморозка. Это было его защитной реакцией на попытку очернить творчество, и Эрик сильно страдал от непонимания и бессилия. Он никогда не был снобом, не стремился понравиться, а всего лишь играл так, как чувствует, и ловил кайф. Кантона ушел из футбола на пике из-за потери вдохновения – театральная сцена и съемки в кино стали для него более подходящей площадкой для самовыражения.

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